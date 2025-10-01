Musica indipendente, tutto pronto per il Mei

È tutto pronto a Faenza per la nuova edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti. Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi del centro storico di Faenza per festeggiare i 30 anni del Mei. La rassegna di musica indipendente italiana si aprirà giovedì con un’anteprima Mei in Piazza della Libertà presso il Corona, con la band Fratelli & Margherita, in tour sold out con Cisco, che si esibirà omaggiando il folk rock italiano e internazionale.

Venerdì alle 16 ci sarà l’inaugurazione della mostra "Trent’annoi di Mei in foto", presso la Galleria della Molinella di Faenza, insieme al catalogo WikiMEI che raccoglie trent’anni di cataloghi del Meeting delle Etichette Indipendenti, un documento storico che ricorda la storia delle produzioni indipendenti. In Piazza della Libertà, a partire dalle ore 19 fino alle 22, Roberta Giallo presenterà il nuovo disco ’Orko Ingrodo’. Sempre il 4 ottobre verranno assegnate le Targhe Mei 2025, a partire dalle ore 170 sul palco Centrale di piazza del Popolo, con i concerti di Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei, 18k, Deschema, Foreign Air, Punkcake, la presenza di Tony Esposito e tantissimi altri. Il presentatore della serata sarà Savino Zaba (Radio Rai). Sul Palco centrale si esibiranno i Foreign Air, per la prima volta assoluta in Italia. Un progetto electro-indie della costa orientale degli USA, un duo enigmatico con un talento nel creare paesaggi sonori che abbracciano le necessità invisibili della vita.

Sul Palco Onda Rosa Indipendente in piazza Martiri della Libertà si esibiranno le finaliste Onda Rosa Indipendente: Pellegatta, Linda Gambino, Fremir, Ile Co, Maitea, Samsara, Selli, Bambina Cesario, Anna Tagliabue, Tasmania, WOR, Alba Modugno, Mate, Valentina De March e Bruna. A partire dalle 23 fino alle 3 di notte Faenza sarà teatro della Notte Bianca Indipendente d’Italia, con feste, mostre e musei aperti. Domenica 5 ottobre sarà la volta della prima assoluta di Opera Indie, un progetto originale di rock d’autore sinfonico che rivisita i brani che hanno fatto la storia degli ultimi 30 anni della scena musicale indipendente italiana. Con una rock band, un coro e un’orchestra d’archi gli arrangiamenti incrociano l’originalità della musica indipendente con la potenza del rock e la raffinatezza di un’orchestra e di un coro.

Dalle 16 in piazza del Popolo al via i live: saranno premiati i Folkstone per i 20 anni di carriera indipendente. Durante i tre giorni del Meeting delle Etichette Indipendenti ci sarà la possibilità visitare la Fiera del Disco organizzata da Music Day Roma, con vinili rari.