Musica intorno al mondo, dal nuevo tango al klezmer

Nel giardino della biblioteca comunale di Alfonsine, stasera alle 21 si terrà il concerto ‘Around the World’ del Toscanini Next Sestetto, formato da talenti under35 che per l’Emilia Romagna Festival presentano celebri brani della musica mondiale. Si parte con classici come Verdi e Rossini (‘La Tarantella’) o il ‘Volo del Calabrone’ di Rimskij-Korsakov, eseguiti in chiavi pop e rock. I quattro sassofoni dell’ensemble esplorano brani di John Kander, Paul Desmond, Burt Bacharach, George Gershwin e Duke Ellington. Il viaggio tra gli Usa e il Sud America, nel Brasile del polistrumentista Sivuca e all’Argentina del maestro del nuevo tango Astor Piazzolla. Dopo una virata a Cuba con Chick Corea, si atterra in Europa, prima in Spagna con brani di Pedro Iturralde, quindi nella Francia di Richard Galliano. Infine, ‘Around The World’ si chiude allargando lo sguardo verso l’Europa dell’est, regione d’origine degli ebrei di lingua yiddish, e del loro genere tradizionale Klezmer.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.