Musica per la Malerbi "Abbiamo acquistato gli strumenti distrutti dall’alluvione"

Una nuova aula intitolata al fondatore del Lions club internazionale, Melvin Jones, e tanti strumenti musicali per sostituire quelli danneggiati dall’alluvione. La scuola di musica Malerbi di Lugo nella mattinata di ieri è stata protagonista del duplice evento, reso possibile dalla raccolta fondi organizzata dai Lions club delle tre zone di Modena, settima, ottava e nona, che riuniscono i venti club di tutta la provincia. A tirare le fila dell’iniziativa di solidarietà che ha permesso la raccolta, è stato Andrea Candeli, presidente del Lions club di Pavullo e musicista.

"Il 27 maggio scorso abbiamo riunito al tetro Pavarotti Freni sei scuole di musica del territorio, due per ogni zona corrispondente alla suddivisione dei club più gli allievi del Nazzareno, istituto di Carpi per ragazzi diversamente abili, legata alle scuole di musica oltre al coro dei bimbi sordomuti che cantano con i guanti bianchi – ha spiegato –. In tutto sono stati oltre 400 i ragazzi coinvolti nel concerto che ha permesso di raccogliere a fine serata quasi 12.000 euro".

Il denaro è stato distribuito alle scuole di musica coinvolte nel progetto e all’istituto Malerbi, attraverso l’acquisto di un basso, due casse, una tastiera, un mixer e altro materiale in sostituzione di quello danneggiato dall’alluvione.

"Erano gli strumenti del dipartimento di musica moderna, allestito al piano terra, andato completamento distrutto – spiega il direttore dell’istituto, Matteo Salerno –. La donazione è arrivata in tempi estremamente veloci. Dalla telefonata in cui mi si prospettava l’iniziativa all’arrivo del materiale è passata soltanto una settimana".

La prova generale degli strumenti è avvenuta in contemporanea all’inaugurazione, nel corso del concerto che ha coinvolti diversi allievi. "La velocità con la quale abbiamo portato a termine l’iniziativa – ha aggiunto Andrea Ciroldi presidente dell’ottava zona, presente all’inaugurazione insieme ai presidenti delle altre due, Victor Poppi e Giovanni Guicciardi – è stata possibile grazie al rapporto di collaborazione che ci unisce e che ha permesso di accellerare i processi".

Nella mattinata di ieri, oltre alla prova dei nuovi strumenti è stata scoperta la targa che individua la nuova aula, dedicata al fondatore del Lions club internazionale, Melvin Jones.

"L’aula non è ancora agibile – ha aggiunto Salerno –. Dovremo organizzare gli interventi necessari a liberarla dalla muffa ma, una volta conclusi, trasferiremo li gli strumenti e la riallestiremo".

Al termine anche un saluto e un ringraziamento da parte di Guido Rosi Bernardi, presidente del Lions club di Lugo, referente per la zona.

"Ringrazio i club di tutte le parti di Italia che hanno cercato di aiutarci in tanti modi– ha evidenziato – e in particolare il club delle zone di Modena che anni fa abbiamo sostenuto in occasione del terremoto".

Monia Savioli