Musica, ruota e spettacoli per l’ultima notte

Tutto pronto per il Capodanno. Ancora poche ore e sarà il momento di salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. In questo periodo di festa, tutti i giorni, il centro storico è immerso in un’atmosfera di grande magia fra luminarie, laboratori, mercatini e pista del ghiaccio. Nel centro storico di Cervia proseguono spettacoli, giochi e tante attrazioni dedicate ai più piccoli oltre a degustazioni e aperitivi. In attesa dello scoccare della mezzanotte, il bello sarà cenare nei ristoranti, alberghi e luoghi speciali, con proposte che spazieranno dalla cucina tradizionale a quella innovativa.

Le occasioni per un cenone in compagnia sono davvero tantissime. Nel centro storico di Cervia, l’atmosfera di festa continua ai piedi del grande albero di Natale in piazza Garibaldi e pattinando sulla pista di ghiaccio. Questa sera sia la pista di pattinaggio che la Ruota panoramica allestita in piazza dei Salinari, rimarranno aperte fino a tarda notte. Dalle 21, la serata di Capodanno si animerà con la musica dei Barboni di Lusso. Nell’area sotto la Torre San Michele, invece, dalle 22 si prosegue con ‘Moon Light. Un Capodanno Illuminato’. La lunga notte continua alle 23 fino all’1: live con J.J. Vianello e gli Intoccabili, appassionato interprete dei grandi successi degli anni ‘60, che ha saputo fondere tradizione e innovazione. Mentre all’ 1 sarà la volta del dj set con Alessandro Piatto. Per tutta la sera non mancherà l’animazione circense con 12 artisti e performance in acqua di hydrofly. A Milano Marittima saranno invece protagonisti ristoranti e locali - con tante cene ed eventi per festeggiare il nuovo anno.

Il Capodanno prosegue in musica domani, 1° gennaio. Per festeggiare in modo originale l’inizio del nuovo anno, il primo gennaio partirà il concerto itinerante della Banda cittadina per augurare a tutti un felice 2024. A partire dalle 7.30 la Banda si sposterà su tutto il territorio comunale per sfilare a Savio, Castiglione, Cannuzzo, Pisignano e Montaletto. Arriverà nel centro storico di Cervia, in piazza Garibaldi, alle 11. Nel pomeriggio, alle 16, va in scena Cin Cin in Musica il tradizionale concerto augurale di inizio anno. Appuntamento al teatro comunale Walter Chiari di Cervia. A Milano Marittima, il Dj set e party anni ‘90, nella centrale Rotonda Primo Maggio, saluterà il nuovo anno a partire dalle 16 con dj Molella, pseudonimo di Maurizio Molella, noto disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano.

E poi tutti ad aspettare il gran Tuffo della Befana in programma il 6 gennaio nella spiaggia di Tagliata.

