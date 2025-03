Musica sacra a San Rocco

Alle 20.30 di stasera, nella chiesa di San Rocco a Ravenna, avrà inizio la tradizionale rassegna di musica sacra, organizzata dall’associazione corale Ludus Vocalis col patrocinio del Comune di Ravenna. Questo primo concerto vedrà protagonista l’orchestra ’Archi Ravegnani’ diretta dal maestro Marina Mammarella e proporrà varie pietre miliari della musica sacra, come l’’Ave Verum Corpus’ di Mozart e il ’Te Deum’ di Charpentier. L’orchestra è nata nel 2023 da un progetto ideato dalla stessa Mammarella, violinista, con lo scopo di riunire e formare giovani strumentisti alla musica d’insieme.

Nonostante la recente formazione, l’orchestra ha già al suo attivo un’intensa attività concertistica in Romagna e sarà impegnata nei prossimi mesi in un fitto programma di eventi in Emilia-Romagna, Toscana e Roma in collaborazione con artisti noti a livello nazionale ed internazionale. L’ingresso è ad offerta libera.