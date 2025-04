Musica sacra a San Rocco

Sabato sera, alle 20.30, nella chiesa di San Rocco di Ravenna, nell’ambito della rassegna corale di musica sacra, organizzata dall’associazione musicale Ludus Vocalis col patrocinio del Comune di Ravenna, sarà possibile ascoltare il coro ’Città di Morciano’, di Morciano di Romagna.

Il coro ’Città di Morciano’, fondato e diretto dal maestro Oreste Pecci, ha al suo attivo numerose tournee non solo in Italia, ma anche in Olanda, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera, e ha ricevuto riconoscimenti ufficiali da parte di Enti e di Associazioni per il ruolo culturale e sociale svolto durante la sua carriera di successo.

Il programma musicale che sabato sera sarà proposto al pubblico ravennate comprende composizioni nate dalla penna e soprattutto dal genio di Mozart, Benedetto Marcello, Vivaldi e Rossini.

I coristi saranno accompagnati al pianoforte da Alessandra Falzarano.

La serata sarà aperta dal coro ravennate ’Ludus vocalis’, organizzatore della serata, col brano ’Sicut cervus’ di Palestrina, di cui ricorrono proprio quest’anno i 500 anni dalla nascita.