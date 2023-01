Musica yiddish al cinema Gulliver

’Note di memoria’, basato sulla tradizione musicale e letteraria klezmer e yiddish, è il titolo dello spettacolo in programma oggi alle 16 al cineteatro Gulliver in piazza della Resistenza, ad Alfonsine. Ad esibirsi saranno i musicisti del quintetto Siman Tov, formato da Stefano Bertozzi al clarinetto, Gioele Sindona al violino e alla voce, Fabrizio Flisi al pianoforte, Tiziano Paganelli alla fisarmonica e Federico Lapa alle percussioni. Accanto a loro l’attore Alberto Guiducci, che leggerà alcuni saggi di Primo Levi e interpreterà estratti tratti dal libro Riso Kosher di Moni Ovadia, in cui convivono umorismo ebraico e drammi della Shoah.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Alfonsine, si inserisce in una più ampia serie di appuntamenti dedicati al Giorno della memoria. L’ingresso è gratuito.