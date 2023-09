Musical, che passione Una rassegna tutta per lui

Sarà un ottobre a tutto musical a Ravenna, con uno sguardo anche al mondo pop e della commedia musicale, per la gioia di grandi e piccini. Si intitola ‘Musical? E perché no!!!’, la rassegna promossa da Chorus Fantasy, in collaborazione con Amici della Capit, che comprende tre concerti-spettacoli con solisti e formazioni corali ospiti, flash mob, masterclass di formazione con docenti d’eccezione e un concerto finale al teatro Alighieri. "Pur non essendo un genere musicale di ‘casa nostra’ – spiega Pericle Stoppa, presidente di Capit –, il musical sta incontrando, anche in Italia, sempre più il favore del pubblico e della critica, annoverando nelle sue fila sempre più appassionati". La rassegna si aprirà il 4 ottobre (alle 21) alla Sala Corelli con il concerto ‘Voci dal musical e dal pop’ a cura del coro Chorus Fantasy diretto da Annalisa Gardella. "Si tratta del primo di tre appuntamenti – spiega Orio Conti di Chorus Fantasy –. Abbiamo pensato al musical e soprattutto alla parte vocale con solisti e gruppi. Per favorire la comprensione del pubblico, ogni concerto sarà preceduto da un incontro con gli artisti, mezz’ora prima dell’inizio, per spiegare il programma della serata". Si prosegue il 10 ottobre al teatro Rasi con ‘A spasso per Broadway’, che vede protagonista il Gruppo Incontroll’Arte di Argenta che alternerà balli, canti e coreografie. Il 18 ottobre, sempre a teatro, c’è ‘Lo spettacolo nello spettacolo’ di Ekos Vocal Ensemble, un gruppo di 6 ragazzi e 6 ragazze che spaziano tra vari musical e che sono capaci di cantare a cappella.

Per la chiusura della rassegna, il 21 ottobre all’Alighieri, spazio alla coproduzione Coro Chorus FantasyIncontroll’Arte, ‘Sì!!!... è proprio Musical’, con solisti, ballerini e coreografie tratte dai più famosi musical. In luoghi e date ancora da stabilire, si terranno anche flash mob, piccoli spettacoli vocali, dedicati a frammenti di musical o commedia musicali, eseguiti da formazioni corali o solistiche. Il 7 e l’8 ottobre, alla sala Corelli, sono poi dedicati alla formazione. "Un modo per avvicinare ancora di più i ragazzi a questo mondo – racconta Annalisa Gardella –. Due giornate intense con tre ore di lezioni la mattina e il pomeriggio, aperte anche a uditori che, a differenza degli ‘effettivi’, non potranno però interagire con gli insegnanti". Jenny Ballarini, docente di canto, approfondirà gli stili di canto nel musical, mentre Erika Biavati, esperta in vocologia artistica e apprezzata vocal coach, della gestione artistica della respirazione, del riscaldamento vocale e dell’esecuzione di un brano. A fare un vero e proprio viaggio nel mondo del canto e dell’interpretazione teatrale sarà Giò Di Tonno, che non ha bisogno di presentazioni: ha vinto il festival di Sanremo con Lola Ponce nel 2008, ha lavorato in ‘Giulietta e Romeo’ con Riccardo Cocciante che lo ha scelto anche per interpretare Quasimodo in ‘Notre Dame de Paris’.