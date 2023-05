Muti dirige in Giordania e a Pompei Le vie dell’amicizia senza confini

Sarà la Giordania, in particolare lo spettacolare teatro romano di Jerash, a ospitare il 9 luglio Riccardo Muti, protagonista del concerto de Le vie dell’amicizia dell’edizione 2023 di Ravenna Festival. Dopo il debutto al Pala De André di Ravenna il 7 luglio e l’appuntamento in Giordania, toccherà ad un’altra e significativa tappa al Teatro Grande dell’antica Pompei.

Nell’anno in cui il Festival ha colto l’occasione del centenario della nascita di Calvino per intitolare la propria XXXIV edizione Le città invisibili, il fil rouge del comune passato romano e del patrimonio archeologico lega due città a lungo sepolte – l’una dalla cenere del Vesuvio, l’altra dalle sabbie del deserto – a Ravenna, il cui porto di Classe l’imperatore Augusto scelse per la flotta del Mediterraneo orientale. Su tutti e tre i palcoscenici, Muti dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il Coro Cremona Antiqua e musicisti giordani nel II atto da Orfeo ed Euridice di Gluck, in arie e cori dalla Norma di Bellini (fra cui ‘Casta diva’) e nel Canto del destino di Brahms. In Giordania, Ravenna Festival visiterà anche il campo rifugiati di Za’atari, al confine con la Siria, per un momento musicale con artisti siriani della diaspora e musicisti residenti nel campo, a cui saranno portati in dono nuovi strumenti. Il concerto rende infatti omaggio allo straordinario spirito di fratellanza che, nell’ultimo decennio, ha accolto centinaia di migliaia di profughi siriani, e non solo. La Giordania infatti è un Paese che non solo assicura sostegno ai campi profughi entro i propri confini, al fianco dell’Agenzia ONU per i Rifugiati e delle organizzazioni internazionali, ma ha saputo accogliere e integrare nelle proprie comunità, nelle città e nei villaggi, la maggior parte delle quasi settecentomila persone arrivate dalla Siria e da altri territori feriti come Iraq e Palestina.

Il dialogo fra Italia e Giordania si compie anche nel segno del mosaico, attraverso lo scambio intessuto dal Comune di Ravenna con la città giordana di Madaba, dove si conservano straordinari mosaici bizantini e omayyadi; un’altra preziosa tessera del viaggio che parte dal Pala De André, dove l’evento è sostenuto da La Cassa di Ravenna Spa. Il concerto a Jerash è reso possibile dal sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.