Muti dirige la Banda dell'Arma dei Carabinieri a Ravenna, spazio a Verdi, Morricone e al Maestro Emerito

Alle 21 al Pala De André, Ravenna Festival ospiterà questa sera la Banda dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal colonnello Massimo Martinelli in un programma che spazia da Verdi a Morricone. In occasione di questa festa musicale aperta al pubblico (ingresso gratuito su prenotazione: 0544-249244), lo stesso maestro Muti ha accettato l’invito del colonnello a salire sul podio, dal quale dirigerà l’ouverture dal ’Guglielmo Tell’ di Rossini.

Il programma prevede composizioni di Rossini, Spontini, Verdi, Bellini, Ottorino Respighi ed Ennio Morricone, ma anche Beethoven, Hindemith, John Williams, la Marcia d’ordinanza dell’Arma, ovvero La ‘Fedelissima di Luigi Cirenei’, e l’inno nazionale. Non mancherà ‘Presente’, che lo stesso colonnello Martinelli ha composto per l’80° anniversario della morte del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto.

"Per la nostra città si tratta di una nuova occasione per assistere ad uno spettacolo di grande musica e apprezzare il talento straordinario del Maestro Muti, recentemente insignito dell’incarico di direttore emerito a vita della Chicago Symphony Orchestra – dichiara il sindaco Michele de Pascale –. Un meritato riconoscimento che rende onore alla sua figura e per il quale gli esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni".

Il primo cittadino rivolge poi "un grazie sentito alla Banda dell’Arma dei Carabinieri che, con un generoso gesto di solidarietà, ha rinunciato al proprio compenso per aiutare le realtà locali colpite dall’alluvione. Sarà una grande festa aperta a tutti e a tutte che renderà omaggio a tutte le bande d’Italia, nel segno della musica e della condivisione".