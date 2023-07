Muti dona il suo cachet al restauro del museo Zauli

Riccardo Muti donerà al Museo Carlo Zauli il suo cachet per il concerto in programma venerdì 7 luglio al Pala De André nella cornice del Ravenna Festival e del progetto ‘Le vie dell’Amicizia’, che quest’anno unisce Ravenna, Jerash e Pompei. "Il gesto del Maestro Riccardo Muti e l’attenzione del Ravenna Festival ci onorano e ci commuovono", ha dichiarato Matteo Zauli appena ricevuta la notizia, "e rappresentano un vertice della meravigliosa ondata di solidarietà che sta avvolgendo il Museo Zauli nel momento più difficile della sua storia. Ringraziamo il Maestro per questo gesto di solidarietà, un abbraccio che conforta la nostra difficile risalita. Venerdì saremo al Pala De André con il sindaco di Faenza Massimo Isola, con il nostro staff e con molti dei volontari che in queste settimane ci hanno aiutato con incredibile partecipazione ed altruismo".

Il concerto di Ravenna è il primo dei tre appuntamenti sulle vie dell’amicizia dell’edizione 2023 del Ravenna Festival: domenica 9 il concerto verrà replicato a Jerash, in Giordania, nel teatro romano della ‘Pompei d’Oriente’, e martedì 11 nel Teatro Grande di Pompei. Su tutti e tre i palcoscenici, la direzione di Muti unirà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini e il Coro Cremona Antiqua a musicisti giordani, impegnati nel II atto dall’Orfeo ed Euridice’ di Gluck, con il controtenore Filippo Mineccia, in ‘Casta diva’ dalla ‘Norma’ di Bellini, con il soprano Monica Conesa, e nel Canto del destino di Brahms.

Il Museo Carlo Zauli nel frattempo è impegnato a risollevarsi dall’alluvione, che qui ha sfregiato il centro storico dando vita, così come in biblioteca, ai danni più gravi sotto il profilo culturale. "Il cortile interno è stato liberato dal fango che si era depositato qui con strati su strati", entra nel dettaglio Matteo Zauli. "Voglio ringraziare per il loro aiuto gli ‘Amici di Paride’ (si tratta dell’associazione di volontariato attiva in pressoché tutta la città, dove ha realizzato più di 200 interventi nell’ultimo mese, ndr)". Nelle scorse ore il museo è stato visitato da alcuni degli artisti arrivati in città da vari paesi per la cerimonia di consegna del Premio Faenza: tutti rimasti sgomenti dall’entità dei danni causati in via Croce dall’alluvione, che aveva trasformato il vicolo in una fiume in piena. "A oggi i nostri piani sono ancora quelli di poter riaprire per Made in Italy, fra due mesi esatti, nei primissimi giorni di settembre. I laboratori saranno forse i prossimi a essere ripristinati". Poi toccherà ai seminterrati, dove dovranno probabilmente essere spostati i sacchi di argilla impregnati dall’alluvione, per evitare conseguenze spiacevoli. Per quelle argille non è comunque escluso di poter avere una nuova vita nelle opere di futuri artisti.

Filippo Donati