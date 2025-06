Muti e la Cherubini ’Dove c’è musica non può esserci alcun male’

Il Pala De André, gremito per il concerto di Riccardo Muti, ha dato il via ufficiale, ieri sera, alla 36esima edizione di Ravenna Festival. Il pubblico ha iniziato ad arrivare carico di entusiasmo quando ancora il sole non era tramontato e tutti hanno preso posto in attesa del maestro e dell’orchestra.

Riccardo Muti è salito sul podio dell’Orchestra giovanile Cherubini per l’occasione affiancata dal giovane talento del violino Giuseppe Gibboni, per un evento che, a partire dal repertorio scelto, rende omaggio al titolo di quest’anno della manifestazione: ‘Donde hay música no puede haber cosa mala’, Dove c’è musica non può esserci alcun male, tratto dal Don Chisciotte, capolavoro di Cervantes. Ad aprire il concerto è stato il Coriolano, l’ouverture in do minore op. 62 di Ludwig van Beethoven, pagina di intensa e inquieta drammaticità. A quest’opera ha fatto seguito il Quarto Concerto per violino e orchestra in re maggiore K 218 di Wolfgang Amadeus Mozart. E poi ancora Beethoven: la Settima Sinfonia in la maggiore op. 92, composta nel 1812. Una sorta di monumento alla gioia creativa e alla luce.

Il concerto è stato reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e La Cassa di Ravenna Spa. Tra gli ospiti il presidente dell’Abi e de La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli con la moglie Giulia, la presidente della Fondazione Cassa, Mirella Falconi Mazzotti, il presidente dell’Antitrust garante della concorrenza e del mercato Roberto Rustichelli, il presidente emerito dell’Abi e della Federazione dei Cavalieri del lavoro Maurizio Sella, il vicepresidente Abi Camillo Venesio, il direttore generale Abi Marco Elio Rottigni, il presidente della Federazione bancaria Assicurativa (Febaf) Fabio Cerchiai, la direttrice di QN - La Nazione - Il Giorno - Il Resto del Carlino Agnese Pini, il presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, il neoeletto sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni con la moglie, l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, il prefetto Raffaele Ricciardi e il questore Lucio Pennella.

Oggi e domani Muti guiderà oltre 3000 coristi da tutt’Italia in due giorni di masterclass su pagine verdiane, nell’ambito del progetto Cantare amantis est.