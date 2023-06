Mutui sospesi per agricoltori alluvionati

L’Abi ha diffuso una lettera agli associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, in attuazione dell’accordo sottoscritto da Abi e associazioni di consumatori, per assicurare interventi a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali, con cui è stata ampliata la misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui. Con questa ordinanza la sospensione riguarda anche i titolari di mutui che svolgono l’attività agricola in terreni franati o alluvionati. Tale ordinanza integra le precedenti adottate a seguito dell’alluvione.