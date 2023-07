Nada, l’eterna ragazzina a Cervia Una voce che non stanca mai

Alle 21.30 all’Arena dello Stadio dei Pini di Cervia, Nada è ospite della rassegna ’Il Trebbo in musica’ di Ravenna Festival, per un concerto che ruota attorno al suo ultimo album. ‘La paura va via da sé se i pensieri brillano’ è un catalogo di sensazioni, dalla rabbia alle dichiarazioni d’amore, dalla gioia all’inquietudine; un viaggio personale che la voce di Nada rende straordinariamente universale, suonandolo dritto dritto sulle corde dell’animo di chi ascolta. Nell’ultimo album spicca il lavoro con il chitarrista inglese John Parish, proveniente dall’universo del rock avant-garde dove ha lavorato con musicisti del calibro di PJ Harvey e degli Eels e il cui immaginario sonoro – dalle ballate oniriche alle favole arcaiche – è ora parte dell’alfabeto di Nada. Nel disco si passa dal grido d’emozione di ’Io ci sono’ a un divertito pop blues di ’In mezzo al mare’. Ballate per essere più consapevoli di noi stessi, delle nostre emozioni; non evitano all’artista di tornare, nei suoi concerti, a Ma che freddo fa e Il cuore è uno zingaro. Perché Nada non le ha rinnegate…ma nemmeno si è fermata lì.

Biglietti: posto unico 22 euro (ridotto 20), info e prevendite: tel. 0544-249244,www.ravennafestival.org , 0544-974400, 0544- 993435