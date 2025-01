Nadeesha Uyangoda e il suo libro ‘Corpi che contano’

Alle 17.30 di oggi pomeriggio, alla biblioteca Classense di Ravenna, sarà ospite l’autrice Nadeesha Uyangoda, in dialogo con Matteo Cavezzali, parlando di “Corpi che contano” (edizioni 66thand2nd) per Scritture di Frontiera del Festival delle Culture del Comune di Ravenna.

Nadeesha Uyangoda è nata a Colombo, in Sri Lanka, nel 1993, e vive in Italia da quando aveva sei anni. Scrive in inglese e in italiano per diverse testate online e cartacee: ’Al Jazeera English’, ’The Telegraph’, ’Vice Italy’, ’Open Democracy’, ’Internazionale’, ’la Repubblica’. Ha creato il podcast Sulla Razza assieme a Nathasha Fernando e a Maria Mancuso. Il suo primo libro ’L’unica persona nera nella stanza’, edito da 66thand2nd nel 2021, ha vinto il premio Anima per la letteratura e il premio speciale della giuria intitolato ad Anna Maria Ortese del premio Rapallo.

In questo nuovo lavoro ragiona su come percepire il proprio corpo, prenderne coscienza, mapparne le cicatrici, provando a ricordarsi di quando da bambini si pedalava in bicicletta o si nuotava in piscina, confrontando la propria esperienza limitata con quella dei grandi atleti che hanno fatto delle loro abilità fisiche una professione, e servirsi di questa nuova consapevolezza per scardinare pregiudizi di razza, genere e classe.

Partendo da una simile urgenza, Nadeesha Uyangoda indaga il tema complesso del rapporto tra corpo e pratica sportiva, alternando il racconto autobiografico alla narrazione di alcuni momenti storici chiave, in cui lo sport ha contribuito in modo determinante a costruire le nostre identità.