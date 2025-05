Nadia Somma Caiati è la presidente

Dopo otto anni, Giuseppina Dessy, lascia la presidenza di Demetra. Alla guida dell’associazione, dal 12 maggio scorso, Nadia Somma Caiati. Già presidente dal 2005 al 2015 – è stata socia fondatrice di Demetra e responsabile del Centro antiviolenza dal 2019 al 2025. Dal 2017 all’aprile 2025, Nadia Somma Caiati è stata consigliera D.i.Re donne in rete contro la violenza. Alla vicepresidenza Isabella Del Mastro, imprenditrice e in passato titolare di uno studio tecnico, è in carica alla vicepresidenza dal 2023.