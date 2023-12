Naldoni, l’imprenditore-artista

Oggi è l’autotrasportatore con l’hobby della pittura. Un giorno, visto anche il successo nelle arti figurative, diventerà il pittore con l’hobby dell’autotrasporto. Di sicuro, Andrea Naldoni – seconda generazione di autotrasportatori lughesi – mette passione e professionalità in entrambe le attività. Tutto è cominciato nel 1973 con papà Domenico e con quel camion che diede vita all’attività. Nel 1987, al camion fu aggiunta una gru per il sollevamento. Nel 2006 entrò come collaboratore il figlio Andrea, che imparò l’arte e la mise subito in pratica. Nel 2017, lo stesso Andrea ha rilevato l’attività di famiglia, alla quale, nel corso degli anni, aveva contribuito anche la mamma Tiziana Tarroni e l’indimenticata collaboratrice Rosanna Spada.

Trasformata in ditta individuale, nel 2021, Andrea Naldoni ha provveduto al rinnovamento del camion, acquistando un euro 6 di ultima generazione. Gru Naldoni è un’azienda operante nel settore del noleggio di gru. Il servizio di noleggio gru diventa una soluzione perfetta anche per un’impresa: si risparmia denaro e a svolgere il lavoro sono professionisti esperti. Grazie alla professionalità di Andrea Naldoni, competente in materia, ai clienti è assicurato un servizio personalizzato nelle tempistiche e nel risultato, in base alle esigenze. Gru Naldoni autotrasporti è una azienda ancora oggi a conduzione familiare, con sede a Barbiano, ma, soprattutto, con 50 anni di esperienza specifica nel settore. L’attività di Andrea Naldoni offre servizi di trasporto per conto terzi, e servizio gru per montaggio e smontaggio gru edili, sollevamento pannelli fotovoltaici, montaggio tetti in legno, posizionamento vasche, silos, container, movimentazione macchinari vinicoli torchi, nastritrasportatore, coclee e filtri, montaggio e smontaggio carriponte, vie di corsa e bandiere, sollevamento e trasporto macchinari industriali, montaggio passerelle e strutture pesanti. Il raggio d’azione, è il comprensorio della Bassa Romagna, ma la gru di Andrea Naldoni si spinge anche fuori provincia, fino a Bologna o anche a Rimini: "È un lavoro – ha spiegato Andrea Naldoni – nel quale serve precisione e perizia. Fino al 2009, ci rivolgevamo solo al settore dell’edilizia e dei cantieri, ovvero al settore privato e delle cooperative. Poi, la crisi ha stimolato l’apertura di nuovi canali, e così, abbiamo allargato l’orizzonte. Oggi, solleviamo e spostiamo ogni cosa, dagli aerei ai macchinari vinicoli, fino ai pianoforti".

Andrea Naldoni però coltiva anche una passione ‘alternativa’, cioè quella della pittura. Una passione che, apparentemente, c’entra poco con la professione di autotrasportatore, ma che – grazie anche al successo riscontrato – è diventato un hobby. Con lo pseudonimo di Andy Nalloyd, produce opere nel filone dell’astrattismo e del surrealismo, inizialmente con le tecniche del collage e del dripping: "Sono un autodidatta. Ho cominciato nei primi anni del 2000, ma, da una decina di anni, ho iniziato a coltivare questa passione con metodo. Per me è un po’ una ‘evasione’. Mi sono concentrato sulla creazione di vari stili pittorici, ispirandomi anche alle grandi opere del passato. Ho portato in chiave moderna e surrealista, le allegorie e i quadri paesaggistici riletti in un ambito tra la realtà e l’universo che ci circonda. Il fluttuare tra varie dimensioni mi ha portato a rappresentare concetti derivanti dalla fisica quantistica e dalla matematica, basati sul caso, creando quadri di grandi dimensioni, con colori vividi e contrastati".