Nanni, l’uomo che parlava con i padroni dell’energia

Parlava con i vertici dell’Opec, con i ministri dell’oil&gas di Libia, Egitto, Iraq, Algeria e, a un certo punto, inseriva un passaggio-chiave: "Sì, perché noi a Ravenna sappiamo come si lavora in questo settore e non a caso lo facciamo dal 1950 con Mattei". Franco Nanni è deceduto ieri mattina, aveva 84 anni. Lo piangono la moglie Alda, le sorelle Marisa e Franca, il nipote Piergiorgio. C’è una foto, in una pubblicazione che celebrava nel 2013 i 20 anni di Omc, che è uno spaccato della storia dell’oil&gas ravennate. Nella didascalia si leggono i nomi dell’allora presidente della Camera di commercio, avvocato Pietro Baccarini, dei rappresentanti delle associazioni di categoria: Nerio Gambi, Gianfranco Fiore, Gianfranco Magnani, Franco Nanni e Pietro Baccarini". Magnani guida la Rosetti Marino, oggi player internazionale dell’energia, Giancarlo Fiore fu così lungimirante da aprire una succursale negli Stati Uniti sull’asse Ravenna-Texas. Con loro lavoravano per lo sviluppo della cultura energetica Renzo Righini, Giuliano Resca, Elio Bagnari, Italo Caporossi, Silvio Bartolotti e altri imprenditori. Nasce così Roca, Ravenna offshore contractors association, e l’anno successivo viene inaugurata la prima edizione di Omc: è l’11 marzo 1993. Nelle diverse iniziative che Nanni promosse col Roca sui temi energetici, si possono...