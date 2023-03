Nanni si battè per sue idee E per il futuro

Pietro Baccarini *

Con la morte di Franco Nanni scompare un protagonista della vita economica di Ravenna per avere sempre supportato i progetti di sviluppo industriale del distretto oil&gas nelle sue più importanti componenti. Si impegnò a coordinare quella molteplicità di attività dell’industria dell’offshore che a Ravenna sono una eccellenza e parte importante, non solo dell’economia locale ma, di grande rilievo a livello nazionale e internazionale. Nel 1992 fondò il Roca del quale fu ininterrottamente presidente e in tale veste fu protagonista assoluto della nascita della grande manifestazione internazionale dell’Omc...

* Già presidente della Camera di Commercio di Ravenna