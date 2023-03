Nanni, un uomo che si è battuto per le proprie idee

Continua dalla prima pagina

[...] nella quale si riuscì a far convergere a Ravenna i paesi più importanti del Mediterraneo nel settore oil&gas e le industrie collegate. Incessante e determinante fu il suo apporto nelle varie edizioni che si sono succedute a Ravenna dal 1995 e per molti anni, nell’anno di intervallo fra l’una e l’altra edizione, si impegnò per una analoga manifestazione ad Alessandria d’Egitto. Interlocutore privilegiato delle istituzioni, dialogò costantemente con i ministeri competenti per accrescere l’importanza del distretto industriale e della manifestazione ravennate. Le sue grandi capacità di mediazione, di organizzazione consentirono uno spazio adeguato a tutti gli operatori ravennati che delle iniziative da lui promosse e sostenute hanno goduto in tutti questi decenni. È stato, per la Camera di Commercio di Ravenna che in questo settore ha profuso le sue migliori energie, un insostituibile partner. Anche in questi ultimi anni quando le difficoltà, per un settore delicato e strategico quale quello del gas, si avvertivano ostracismi e opposizioni, Nanni seppe sempre indicare gli aspetti innovativi e strategici dell’industria energetica. Si è battuto a viso aperto per le proprie idee e per progetti che tenessero conto della realtà di un territorio e delle prospettive che si sarebbero potute realizzare abbandonando feticci e ideologie.

Pietro Baccarini

Già presidente della Camera

di Commercio di Ravenna