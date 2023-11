Naomi Maiolani, venerdì mattina i funerali

Sono stati fissati per venerdì mattina alle 10.40 alla chiesa dei Cappuccini di Faenza i funerali di Naomi Maiolani, l’elicotterista faentina deceduta lo scorso 27 ottobre a soli 28 anni in seguito allo schianto del velivolo che stava pilotando, in località Fontia, tra la Toscana e la Liguria.

La famiglia ha fatto sapere che eventuali offerte in memoria di Naomi potranno essere destinate allo IOR. Proseguono nel frattempo gli accertamenti e le indagini coordinate della Procura della Repubblica competente per far luce sul tragico incidente in cui la giovane ha perso la vita.