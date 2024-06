Naqoyqatsi, atto finale

È la prima volta che la seminale trilogia cinematografica nata dall’incontro fra Godfrey Reggio e Philip Glass viene proposta in forma integrale con la colonna sonora eseguita dal vivo da un’orchestra – del terzo film, Naqoyqatsi (2002) non esisteva una partitura orchestrale e corale ma solo una scrittura per pochi strumentisti e un violoncello. Succede a Ravenna, il cui Festival è capofila della cordata che ha commissionato la nuova orchestrazione, accanto al Barbican di Londra, il Mupa di Budapest e la National Concert Hall di Dublino. Dopo le serate dedicate rispettivamente a Koyaanisqatsi e Powaqqatsi, oggi alle 21 al Teatro Alighieri, il trittico si conclude con Naqoyqatsi: Life as War e la performance del Philip Glass Ensemble (foto), dell’Orchestra della Toscana e di Erica Piccotti al violoncello, con la direzione di Michael Riesman. Circa l’ottanta per cento del film utilizza immagini d’archivio, manipolate e intervallate da sequenze generate a computer, così facendo dell’opera stessa una dimostrazione pratica sulla natura sempre più iper-tecnologica della nostra realtà.

Come Koyaanisqatsi e Powaqqatsi, anche Naqoyqatsi non ha né trama né personaggi; rinunciando alla pretesa narrativa, la trilogia si propone piuttosto come un grande affresco delle trasformazioni in atto e una visione del prossimo futuro. Ci sono però “movimenti” che sviluppano le coordinate principali di Naqoyqatsi, corrispondenti a tre distinti temi. Il primo riguarda la sostituzione dei linguaggi verbali e dei luoghi reali con codici numerici e realtà virtuali; il secondo si concentra sul parossismo di competizione in cui il successo e il denaro diventano una nuova etica; il terzo mostra come la guerra oggi si presenti, attraverso la tecnologia, come violenza civilizzata (non è irrilevante che il film fosse in produzione al tempo degli attentati delle Torri Gemelle). Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org. Posto unico numerato 35 euro (ridotto 31)