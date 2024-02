Narcotici anonimi, come liberarsi dalle droghe

Sabato prossimo, dalle ore 11 alle 12.30, si terrà una riunione ’aperta’ dell’associazione Narcotici anonimi, aperta a tutti. Narcotici Anonimi Italia è una associazione di promozione sociale del Terzo Settore, diffusa a livello mondiale, ed è presente in Italia dal 1980 e nella città di Ravenna dal 2021.

Lo scopo del sodalizio è l’auto mutuo aiuto per la libertà dall’uso di sostanze stupefacenti.

Sabato e domenica, presso il Grand Hotel Mattei a Ravenna, i gruppi delle regioni Emilia-Romagna e Marche si raduneranno per due giorni d’incontri e di aggregazione. In particolare, sabato dalle ore 11 alle 12,30 si terrà una riunione dove amici, familiari e tutti i cittadini potranno partecipare per scoprire come funziona il programma di Narcotici anonimi.