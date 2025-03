Narcotici anonimi, una riunione aperta a tutti

Sabato prossimo, dalle 15.30 alle 17, presso la Casa del volontariato di Ravenna in via Oriani 44, il

gruppo Darsena di Narcotici Anonimi celebrerà il proprio quarto anniversario di apertura.

Per l’occasione si terrà una riunione aperta ad amici, parenti e cittadini tutti che desiderano conoscere

come funziona questo gruppo.

"Narcotici Anonimi – si legge in una nota diffusa dal gruppo – è un’associazione internazionale senza fini di lucro per dipendenti in recupero, presente in più di 143 paesi nel mondo. I membri di Narcotici

Anonimi imparano l’uno dall’altro come vivere liberi dalle droghe e come recuperare nella propria

vita dagli effetti della dipendenza. Partecipare alle riunioni è libero, gratuito, confidenziale".

A Ravenna si tengono riunioni tutte le settimane, ogni martedì e venerdì dalle 19.30 alle 21. Per ulteriori

informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0544-1878359.