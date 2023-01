Nasce il comitato per Bonaccini

Nato a Faenza il comitato a sostegno di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd. Il battesimo ufficiale è oggi alle 18.30 all’E-Kafé Bistrot agli ex Salesiani in via San Giovanni Bosco 1, appuntamento aperto a tutti. "Dopo questo primo incontro – spiegano dal comitato – seguiranno una serie di iniziative L’obiettivo è rivitalizzare un centro-sinistra che, se a livello nazionale appare in difficoltà, in Emilia-Romagna e sui territori, con grande merito di Bonaccini, continua a essere un modello di buon governo che sa coniugare lo sviluppo, la lotta per le disuguaglianze, l’ambiente, la dignità del lavoro". Tra gli altri, hanno già aderito al comitato la consigliera regionale Manuela Rontini, il sindaco Massimo Isola, il vice sindaco Andrea Fabbri, le assessore Martina Laghi e Milena Barzaglia, i presidenti del Consiglio Comunale e dell’Unione della Romagna faentina Niccolò Bosi e Maria Luisa Martinez, il segretario comunale Emanuele Tanesini e i vice segretari Andrea Fortini e Roberto Damiani, la capogruppo Giulia Bassani, l’ex senatore Stefano Collina, gli ex sindaci Claudio Casadio e Giovanni Malpezzi. Portavoce è il consigliere comunale Nicolò Benedetti.