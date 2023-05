Nasce il diploma accademico di musiche tradizionali

Oggi alle 17.30, nella sede del Polo delle Arti (Piazza Kennedy 7) il Conservatorio ’G. Verdi’ di Ravenna, in collaborazione con il Gruppo Musicale ’La Nostra Storia’, presenterà il Diploma accademico di I livello in Musiche tradizionali (Indirizzo Musiche da ballo della tradizione emiliano-romagnola), corso in fase di accreditamento presso l’Istituto ravennate. "Il Conservatorio ambisce ad attivare un corso di studi che valorizzi la tradizione emiliano-romagnola di musica da ballo, un patrimonio non scritto di improvvisazione che va studiato, tutelato, tramandato e portato a conoscenza anche del mondo accademico, e deve essere accompagnato da una riflessione antropologica" sostiene la direttrice Anna Maria Storace. Il gruppo musicale ’La Nostra Storia’ proporrà un viaggio sonoro attraverso le tappe del folklore romagnolo. Ingresso libero.