Nasce il ’Giardino del ricordo’. Si potranno deporre le ceneri nell’area verde del crematorio

Giuseppe Tassi
Ravenna
CronacaNasce il ’Giardino del ricordo’. Si potranno deporre le ceneri nell’area verde del crematorio
2 nov 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
Il progetto di Azimut ha coinvolto anche gli studenti, che hanno realizzato un mosaico già installato

Si chiamerà ‘Giardino del ricordo’ e sarà inaugurato tra qualche settimana. Il progetto, che Azimut, gestore del cimitero, sta portando a compimento con l’autorizzazione del Comune, riguarda la riqualificazione di un’area verde a ridosso del crematorio in collaborazione con l’Accademia di Belle arti di Ravenna. Il Cda di Azimut ha infatti deciso di destinare un contributo pari a 5000 euro a favore degli studenti. Questi, nell’ambito di un concorso di idee, hanno progettato e realizzato un mosaico che è già stato installato nell’area. "Chi vuole – spiega l’assessore comunale Massimo Cameliani – avrà la possibilità, dopo la cremazione, di deporre le ceneri dei propri cari in questo giardino. C’è chi porta le ceneri a casa, chi le mette all’interno delle tombe e chi le disperde in altri luoghi. Ora si aggiunge questa ulteriore scelta". Sarà un luogo nel quale tornare per ricordare e rendere omaggio ai propri cari. Anche perché le richieste di cremazione, rispetto ai loculi, sono in notevole aumento.

Quello del ‘Giardino del ricordo’ è uno degli interventi che si stanno effettuando o si sono già conclusi in questi mesi nel cimitero di Ravenna e negli altri cimiteri del Comune, ventidue in tutto. A Ravenna lo scorso anno è stato portato finalmente a termine il ripristino dell’Ossario, struttura vincolata alla Soprintendenza, e inagibile dal 2019. Anno in cui fu chiusa per motivi di sicurezza perché solaio e tetto erano ammalorati. I lavori hanno avuto un iter lungo e sofferto, con diversi tentativi, non riusciti, di affidare gli interventi tramite bando.

Quest’anno è stato ripristinato anche un terrazzo che guarda in direzione del crematorio. E ancora, il Comune ha affidato ad Azimut, finanziandoli con circa 90mila euro, i lavori di ripristino dei sistemi fognari e di illuminazione delle gallerie che si trovano sotto al manufatto del Monumentale. L’area si allagava spesso e in molti punti non era illuminata, ora sono stati installati anche alcuni caratteristici lampioni in rame. Sempre nel Monumentale, ma nella parte superiore, a cui si accede dall’ampia scalinata e dove si trovano le tombe di alcune delle famiglie più illustri della città, sono stati ripristinati i porticati e le volte a solaio.

"Riguardo alle singole tombe – conclude Cameliani – il tema è molto delicato. Sulla parte monumentale, nell’eventualità si verifichino problemi, il Comune deve intervenire. Negli altri casi, e cioè a Ravenna nella parte non monumentale del cimitero e in tutti gli altri cimiteri del comune, se viene segnalata la presenza di tombe abbandonate, bisogna verificare per prima cosa se esistono eredi, quindi persone a cui quelle tombe fanno capo. Se è così si chiede loro di occuparsene attraverso una procedura specifica. Nel caso non ci fossero eredi o comunque non dovessero intervenire, lo fa il Comune ‘in extrema ratio’".

a.cor.

© Riproduzione riservata