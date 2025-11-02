Nasce il ’Giardino del ricordo’. Si potranno deporre le ceneri nell’area verde del crematorio

Si chiamerà ‘Giardino del ricordo’ e sarà inaugurato tra qualche settimana. Il progetto, che Azimut, gestore del cimitero, sta portando a compimento con l’autorizzazione del Comune, riguarda la riqualificazione di un’area verde a ridosso del crematorio in collaborazione con l’Accademia di Belle arti di Ravenna. Il Cda di Azimut ha infatti deciso di destinare un contributo pari a 5000 euro a favore degli studenti. Questi, nell’ambito di un concorso di idee, hanno progettato e realizzato un mosaico che è già stato installato nell’area. "Chi vuole – spiega l’assessore comunale Massimo Cameliani – avrà la possibilità, dopo la cremazione, di deporre le ceneri dei propri cari in questo giardino. C’è chi porta le ceneri a casa, chi le mette all’interno delle tombe e chi le disperde in altri luoghi. Ora si aggiunge questa ulteriore scelta". Sarà un luogo nel quale tornare per ricordare e rendere omaggio ai propri cari. Anche perché le richieste di cremazione, rispetto ai loculi, sono in notevole aumento.

Quello del ‘Giardino del ricordo’ è uno degli interventi che si stanno effettuando o si sono già conclusi in questi mesi nel cimitero di Ravenna e negli altri cimiteri del Comune, ventidue in tutto. A Ravenna lo scorso anno è stato portato finalmente a termine il ripristino dell’Ossario, struttura vincolata alla Soprintendenza, e inagibile dal 2019. Anno in cui fu chiusa per motivi di sicurezza perché solaio e tetto erano ammalorati. I lavori hanno avuto un iter lungo e sofferto, con diversi tentativi, non riusciti, di affidare gli interventi tramite bando.

Quest’anno è stato ripristinato anche un terrazzo che guarda in direzione del crematorio. E ancora, il Comune ha affidato ad Azimut, finanziandoli con circa 90mila euro, i lavori di ripristino dei sistemi fognari e di illuminazione delle gallerie che si trovano sotto al manufatto del Monumentale. L’area si allagava spesso e in molti punti non era illuminata, ora sono stati installati anche alcuni caratteristici lampioni in rame. Sempre nel Monumentale, ma nella parte superiore, a cui si accede dall’ampia scalinata e dove si trovano le tombe di alcune delle famiglie più illustri della città, sono stati ripristinati i porticati e le volte a solaio.

"Riguardo alle singole tombe – conclude Cameliani – il tema è molto delicato. Sulla parte monumentale, nell’eventualità si verifichino problemi, il Comune deve intervenire. Negli altri casi, e cioè a Ravenna nella parte non monumentale del cimitero e in tutti gli altri cimiteri del comune, se viene segnalata la presenza di tombe abbandonate, bisogna verificare per prima cosa se esistono eredi, quindi persone a cui quelle tombe fanno capo. Se è così si chiede loro di occuparsene attraverso una procedura specifica. Nel caso non ci fossero eredi o comunque non dovessero intervenire, lo fa il Comune ‘in extrema ratio’".

