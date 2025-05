Nasce il gruppo consiliare. Lega-Pdf-Lista per Ravenna

Nasce il gruppo consiliare Lega-Popolo della Famiglia-Lista per Ravenna. "I due eletti (Ancisi e Spadoni, ndr) sono rappresentativi delle tre anime della lista e della coalizione". Così Mirko De Carli del Popolo della Famiglia (foto): "Ho proposto per primo l’idea di unire i tre movimenti con la candidatura di Ancisi a garanzia dell’accordo. Le scorse regionali, con la lista Lega-PdF, il primo test da cui siamo partiti. Se vogliamo costruire un campo comune durante i prossimi cinque anni serve chiarire bene i presupposti dei risultati emersi con le ultime amministrative. Il Popolo della Famiglia, da me guidato come portavoce nazionale, ha lavorato per un’intesa alle scorse elezioni regionali con la Lega che ha visto nascere una lista comune con i due simboli capace di gettare le basi per la riorganizzazione di un’alternativa alle sinistra radicata nel territorio. Ora lavoriamo affinchè grazie alla Lega, al Popolo della Famiglia ed a Lista per Ravenna (con il lavoro dei suoi consiglieri comunali e della sua classe dirigente) si apra un tavolo delle forze alternative alle sinistre e si gettino le basi per un lavoro comune: porte aperte a tutti, eccezion fatta per rancorosi e polemici distruttivi. Per loro il tempo è scaduto da un pezzo". Progetto Ravenna "esprime grande soddisfazione per l’elezione del proprio consigliere comunale, Barbara Monti". L’ingresso in consiglio comunale "rappresenta per noi un punto di partenza. È l’inizio di una nuova fase, che ci vedrà impegnati dentro le istituzioni per dare voce ai cittadini, portare avanti le istanze raccolte in questi mesi e contribuire in modo costruttivo e propositivo al dibattito pubblico. Da ora ci attende una sfida importante per il bene della nostra comunità"