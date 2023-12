Nasce Il Pumo ristorante dentro al Café Mattei

Il Pumo è il nome del ristorante che questa sera alle 19.30, verrà inaugurato all’interno degli spazi del Café Mattei nel quartiere San Giuseppe. La titolare è Mara Mantovani, a cui si deve anche la nascita del Mattei nel 2012. Ora all’interno arriva anche il ristorante Il Pumo che stasera accoglierà i clienti con un buffet di benvenuto. "Abbiamo notato un crescente interesse – spiega Mantovani – da parte dei nostri clienti per un’esperienza gastronomica completa. L’apertura del ristorante è una risposta diretta alla domanda e al desiderio di offrire un menù culinario studiato nel tempo e arricchito con prodotti ricercati di alta qualità". Il nome Pumo deriva dal latino e significa frutto, in onore del culto della Dea Pomona, protettrice di tutti i frutti. Lo staff è stato ampliato in vista di questa nuova apertura e le specialità culinarie pugliesi, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime, senza dimenticare di essere in Romagna. Il ristorante sarà aperto da martedì a sabato tutte le sere e nel weekend anche a pranzo. Durante la settimana per il pranzo verrà proposta l’offerta culinaria attuale.