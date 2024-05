Nasce la Riky swing band

In Romagna nasce una swing band dedicata a tutti gli inguaribili appassionati della musica dei ruggenti anni Cinquanta. Si chiama Riky Swing Band la formazione che debutterà stasera alla Ca’ del Ballo di Ravenna. L’ideatore di questo nuovo gruppo è Stefano Bandoli, un giovane musicista e maestro di ballo di Cotignola. Bandoli è molto conosciuto per la sua carriera di musicista nelle orchestre da ballo romagnole (attualmente suona nell’orchestra di Mirco Gramelllini) e soprattutto per le sue composizioni di brani folkloristici romagnoli.

Questa volta però ha deciso questa operazione di ‘revival’ che intende far rivivere le atmosfere dei brani swing e rock’n’roll degli anni ’50.

"È un’idea che avevo da un po’ di tempo – spiega Stefano Bandoli – perché questo genere mi ha da sempre appassionato, mi mancava solo trovare i personaggi giusti per creare una band perfetta per i ballerini di boogie–woogie che in tutta Italia stanno aumentando sempre di più. Il nome del gruppo – prosegue – non è altro che l’abbreviazione del cantante Riccardo Marchi che farà da colonna portante di questa Band: un ragazzo esplosivo che sono sicuro farà divertire tutti quanti". La serata del debutto sarà aperta a tutti e chi sarà interessato a serate può contattare le Edizioni musicali Bandoli.

Daniele Filippi