Nasce la scuola ’Pineta Academy’ Formerà dj, ballerine e baristi

Partirà a Milano Marittima, nel cuore della movida del litorale ravennate, la ‘Pineta Academy’. Si tratta, secondo gli organizzatori, della prima scuola di formazione dedicata al mondo della notte. "È un progetto a cui stiamo lavorando da tempo – ha spiegato il titolare della discoteca Pineta Marco Amadori –. Un’iniziativa che, attraverso lezioni teoriche e pratiche, vuole garantire un’opportunità a chiunque voglia lavorare nel mondo della notte", settore nel quale "spesso regna il dilettantismo e l’improvvisazione. E invece per garantire format esclusivi, servono figure professionali preparate e sempre più specializzate". Secondo l’imprenditore "quello delle discoteche non può essere visto come un lavoro di ripiego" dato che "può offrire carriere consolidate, progetti artistici di qualità e guadagni consistenti". Chi uscirà dall’accademia, "avrà l’opportunità di lavorare non solo al Pineta ma anche in Spagna, Grecia, Francia, Emirati Arabi e in tutti quei luoghi dove l’intrattenimento è una professione seria non un lavoretto occasionale". Il corso, aperto a tutti, si rivolge ad aspiranti deejay, ragazze immagine, ballerine, artisti, pierre, bartender, social media manager e fotografi. Ma anche a camerieri, addetti alla sicurezza, guardarobiere e a tutte quelle figure essenziali nella filiera di un locale.

Insomma, le possibili opportunità di lavoro sembrano non mancare (il settore, va ricordato, ha sofferto pesantemente le chiusure e le restrizioni dovute alla pandemia). Chi sarà, infine, a salire in cattedra? I docenti saranno pierre, disc-jockey, coreografi, direttori di brand, giornalisti, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e formatori di professione. Info (solo WhatsApp): 3487241100