Nasce la pizzeria inclusiva: ecco quando apre a Castel Bolognese

Castel Bolognese (Ravenna), 7 aprile 2025 - Inaugurerà il 1 maggio ‘Civico 25 - Il gusto dell'inclusione’, una pizzeria che, secondo l’idea del suo titolare, Eugenio Iannella, vuole diventare un luogo di emancipazione e inclusione lavorativa per ragazzi con fragilità psico-fisiche o vittime di bullismo.

Cosa prevede il progetto

Il progetto unisce la passione per la cucina alla promozione dell’inclusione sociale, con l’intento di creare un ambiente che non solo accoglie, ma valorizza chi si trova in uno stato di fragilità. Il locale si trova in via Giovanni XXIII e, nell’idea di Iannella, non vuole essere solo un luogo dove mangiare, ma promuovere un progetto sociale che mira a offrire ai più vulnerabili l’opportunità di reintegrarsi nel mondo del lavoro e della comunità.

Anche l’Accademia

Oltre all’attività di ristorazione, Eugenio Iannella lancia anche ‘l’Accademia della Pizza Inclusiva’, un progetto che offrirà formazione professionale a ragazzi con disabilità e vittime di bullismo, aiutandoli a sviluppare competenze nel settore della ristorazione e creando nuove opportunità di inserimento lavorativo. L’Accademia non si limiterà a formare, ma ambisce a costruire una community di pizzerie inclusive, che diffonda il modello di integrazione in tutta Italia.

Iannella ha recentemente siglato importanti accordi di collaborazione con diverse realtà locali e nazionali, tra cui Fare Comunità, il Ceff di Faenza, l'Asp di Imola, oltre a realtà commerciali che hanno sposato l’idea dell’inclusività nell’ambito ristorativo e della formazione. “L’idea – spiega Eugenio Iannella – era quella di creare un luogo dove ogni persona, indipendentemente dalle sue difficoltà, potesse sentirsi parte di qualcosa di importante. ‘Civico 25 - Il gusto dell'inclusione’ non sarà solo un ristorante, ma un punto di riferimento per l'inclusione. Ogni ragazzo che lavorerà con noi avrà la possibilità di crescere, imparare e sentirsi valorizzato".