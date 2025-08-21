Nasce un centro convegni. Più di cento proposte al progetto di Adsp

Un concorso di progettazione per la realizzazione di un nuovo edificio dedicato a eventi e convegni che sorgerà in Darsena. Lo ha avviato l’Autorità di sistema portuale, per una struttura collocata nel piazzale libero a nord-est della propria sede affacciato alla banchina. L’incarico comprenderà sia la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica sia, in caso di aggiudicazione, il progetto esecutivo del valore di circa 300mila euro a fronte di un fabbricato stimato in 4 milioni di euro come costo massimo. Da tempo non veniva indetto un concorso in città e la partecipazione è stata oltre ogni possibile aspettativa: sono pervenute 106 proposte, che resteranno anonime fino all’attribuzione dei punteggi, e la scelta della soluzione migliore sarà difficile.

L’attuale sala convegni dell’Autorità Portuale si trova all’interno del proprio palazzo ed è messa a disposizione di enti e associazioni per iniziative pubbliche, ma non sarebbe più adeguata agli scopi per cui era stata pensata vent’anni fa. Il nuovo intervento avrà una superficie di circa 1.200 metri quadrati e potrà svilupparsi su un massimo di tre piani oltre al piano terra, con la possibilità alternativa di prevedere un piano interrato. All’interno troveranno posto una sala convegni da almeno 150 posti, locali di servizio, alcuni uffici e, se ritenuto qualificante, un bar o un piccolo ristorante.

L’edificio è concepito come un immobile privo di collegamenti fisici con lo stabile dell’Ente e dovrà inserirsi armonicamente nel contesto portuale, valorizzando il rapporto con l’acqua e garantire una riconoscibilità come parte integrante del complesso dell’Autorità. Per uniformità estetica, è suggerito, ma non è vincolante, l’uso di materiali o forme simili a quelli della costruzione esistente. Dal punto di vista energetico, eviterà l’impiego di fonti fossili. L’attuale sede è già alimentata da pannelli fotovoltaici di potenza tale da coprirne il fabbisogno oltre che da una cabina in media tensione su via Antico Squero per i consumi notturni, un modello a cui il nuovo progetto si ispirerà.

I tempi sono serrati: il progetto di fattibilità tecnico-economica andrà completato entro 90 giorni dalla proclamazione dell’aggiudicatario, e quello esecutivo entro i successivi 60 giorni. A fine settembre potrebbe essere aggiudicata la gara. La Commissione giudicatrice, composta da rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale, degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, del Comune di Ravenna e da un esperto del settore, valuterà le proposte sulla base della qualità architettonica, della sostenibilità e della coerenza con i costi previsti. Al termine saranno premiati i cinque migliori progetti e segnalate come meritevoli di menzione fino a dieci ulteriori proposte.

Oltre a svolgere un servizio per la portualità e la città di Ravenna, il futuro fabbricato costituirebbe un ulteriore tassello per la riqualificazione della Darsena.

Maria Vittoria Venturelli