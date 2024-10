Nasce un nuovo festival culturale: "Sensibilizzare alla letteratura"

È avvenuta ieri la presentazione del ’Fa Festival’, un nuovo evento culturale per tutti gli appassionati di letteratura, cultura e creatività. L’evento è stato presentato in Comune a Faenza da Stefano Corradini, Giordano Sangiorgi, Fabio Mongardi e Luca Cavallari, ed è organizzato dalla ’Rete dei Festival’.

Il Fa Festival, che si terrà dal 25 al 27 ottobre al centro formativo ’Faventia Sales’ (via San Giovanni Bosco 1) è un laboratorio dinamico di idee e incontri, dove il “fare” diventa il filo conduttore di ogni attività: far leggere, far scrivere, far riflettere, far incontrare e confrontare. Per tre giorni, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a presentazioni di libri, laboratori creativi, reading poetici e altre attività ispirazionali, tutte condotte da professionisti e professioniste di spicco del mondo dell’editoria e della cultura.

Il titolo della prima edizione è ’…Fossi matto!’, un invito a esprimere liberamente le proprie idee, soprattutto quelle più originali e creative. Un tema che vuole stimolare il coraggio di manifestarsi e di portare avanti le proprie convinzioni, anche quando sembrano sfidare le convenzioni.

Il programma prevede più di dieci ospiti tra autrici e autori di professione e particolarmente attivi nel mondo editoriale italiano. Saranno sei le presentazioni di libri affiancate da due laboratori per grandi e piccoli oltre ad un reading di poesia. Tra gli ospiti che parteciperanno all’evento ci sono: Elena Bosi, Nicoletta Verna, Giacomo Visconti, Marco Cassini, Fabrizio Gabrielli e Cristiano Cavina..

"Come Faventia Sales siamo sempre molto felici di ospitare nei nostri spazi eventi culturali come il Fa Festival, un nuovo evento che si affaccia per la prima volta sul panorama faentino – dichiara il presidente Luca Cavallari – questo ci consente di promuovere ed incoraggiare un’iniziativa rivolta a tutta la città di Faenza, che ha tra i suoi obiettivi la formazione e la sensibilizzazione dei cittadini rispetto al fermento letterario e culturale odierno".

Maggiori dettagli sul programma e sugli ospiti saranno presto disponibili sulla pagina instagram dell’evento.