Nasce un’Academy per l’impiantistica

Per le imprese del territorio operanti nell’impiantistica elettrica e strumentale crescono le difficoltà di reperimento delle figure professionali adatte, nonostante offrano condizioni salariali e normative interessanti. Al punto che, in mancanza di personale, molte attività sono costrette a fermarsi o a rallentare. E, in parallelo, moltissime persone avrebbero bisogno di lavorare e voglia di imparare, ma non sanno dove cercare.

Una situazione assurda, che rischia di fare molto male sia alle aziende che ai disoccupati. I problemi principali nel trovare lavoratori dipendono in sostanza da due fattori: mancanza di candidati e preparazione inadeguata.

Ecco perché il Centro per l’impiego di Ravenna ha accolto subito con favore l’invito di Randstad a collaborare nella promozione di un’Academy nell’impiantistica elettrica: un percorso gratuito ’formazione + selezione’, che crea un ponte tra chi, cercando lavoro, vorrebbe avvicinarsi al settore elettric,o ed affermate imprese locali interessate all’assunzione.

Mercoledì 19 febbraio, alle 14:30, presso il Centro per l’impiego di via Teodorico 21, a Ravenna, si effettueranno le preiscrizioni all’Academy. Saranno illustrati tutti i dettagli della proposta e i referenti Randstad saranno a disponibili a rispondere a domande e richieste di chiarimenti.

Per accedere all’Academy non sono indispensabili competenze pregresse in ambito elettrico industriale. Può quindi essere interessante sia per i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, sia per chi intenda riqualificarsi provenendo da altri settori.

Dopo la fase formativa di 120 ore, dal 26 febbraio al 18 marzo, curata dalla Scuola Pescarini di Ravenna – oltre a moduli su tecniche di cablaggio e manutenzione elettrica su impianti industriali, è previsto il rilascio delle certificazioni Pes, Pav, Pei, per svolgere lavori elettrici sotto tensione), i partecipanti saranno pronti per le selezioni con le imprese ravennati già partner del progetto, come Abr Impianti e Nta Nuove Tecnologie Applicate.

Per presentarsi alle preiscrizioni del 19 febbraio al Centro per l’impiego di Ravenna occorre prima compilare un modulo online reperibile al link goo.su/eheec.