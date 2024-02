Nasceranno 17 tra ville e appartamenti

MI.RA è collocato a pochi passi da via Cavour e dalla Basilica di San Vitale e prende il posto degli ex magazzini di Giorgioni e degli edifici delle aste giudiziarie. Nel borgo si entra da via Mingaiola (toponimo unico in Italia) e si esce sulla via Fiume Montone Abbandonato; il compound si sviluppa su 17 soluzioni abitative – sia appartamenti, sia ville – distribuite in 5 palazzine con spazi ampi e confortevoli. Verranno realizzati 6 bilocali, 4 trilocali, 4 quadrilocali e un pentalocale; 30 i posti auto e le cantine. In tutto sono 2mila metri quadrati coperti e circa mille scoperti; la sensazione è di essere "bassi" ma in realtà si è un metro abbondante sopra il livello di piazza del Popolo. Le ampie metrature, la presenza di finiture di qualità e la connotazione "green" ed ecosostenibile saranno i comuni denominatori del nuovo sviluppo. Le unità saranno infatti in massima classe energetica, con aree verdi pensate come ampliamento degli stessi spazi abitativi, garage e parcheggi privati.

g.c.