Nascite ancora in calo in provincia In dodici mesi 233 bambini in meno

Nascono meno bambini in provincia di Ravenna. Non si tratta di una novità, perché la diminuzione delle nascite risulta già da parecchi anni. Sui dati, va specificato, pesa la chiusura del punto nascite di Lugo, a suo modo vittima della pandemia: l’attività di Ostetricia venne infatti interrotta a metà marzo 2020, quando tutto l’Umberto I divenne ’Covid Hospital’. I numeri diffusi dall’Ausl Romagna sono chiari: nel 2022 in provincia sono venuti al mondo 1.853 bimbi. Il dato è frutto della sommatoria tra i piccoli nati all’ospedale di Ravenna (1.565; erano 1.656 nel 2021: -91) e quelli di Faenza (288). Rispetto al 2021 - il dato è provinciale -, sono nati 233 bambini in meno (due anni fa furono 2.086). Nel 2020 il saldo negativo fu di 213 pargoli (2.066 ne nacquero, allora, a Ravenna e relativa provincia), nel 2019 di 283 (2.136 tra bambini e bambine) e di 461 nel 2018 (allora ne nacquero 2.314). Non è da escludere che, al di là della contrazione delle nascite, qualche coppia abbia scelto di rivolgersi a professionisti di strutture vicine.

Per fare un esempio di un ospedale che dista una quarantina di minuti, il Morgagni - Pierantoni di Forlì, dopo dodici anni di calo, ha fatto registrare numeri positivi. Nel 2022 i bambini nati a Forlì sono stati 993, contro gli 862 del 2021. Certo è che da anni si fa sentire il fenomeno generale del calo delle nascite: negli ultimi dieci anni in provincia abbiamo perso oltre il 40% dei parti.

Difficile pensare che il nuovo anno andrà in una direzione diversa. A Ravenna il primo nato nel 2023 è stato Lewih, venuto alla luce alle 8.37 di domenica; il piccolo pesa tre chili e mezzo; Ioana è invece l’ultima nata del 2022 (la bimba si è affacciata al mondo alle 21.38 di San Silvestro); sia l’ultima nata dell’anno che si è appena chiuso, che il primo nato del 2023 vivono con le rispettive famiglie in provincia di Ravenna. Dopo oltre un giorno di ’silenzio’, anche all’ospedale di Faenza (dove, tra le altre cose, non vengono fatti parti gemellari), si è tornati ad ascoltare il pianto di un bambino. Alle 8.41 di ieri mattina una coppia di genitori residenti a Faenza ha potuto godere della gioia incomparabile della nascita di un figlio. In questo caso è nato un bambino - Othman -, che pesa 3,6 chilogrammi.