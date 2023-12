Naso rotto alla ex: faentino ai domiciliari

Secondo lei il periodo successivo alla loro separazione era stato segnato da angherie, perlopiù verbali, culminate con un’aggressione nella quale aveva riportato la frattura delle ossa del naso. Lui invece ieri mattina davanti al giudice ha negato tutto, ridimensionando l’accaduto in un contatto del tutto accidentale. Per ora l’uomo - un medico di Faenza ultra-sessantenne - si trova ai domiciliari in ragione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Sabrina Bosi sulla base degli elementi raccolti dalla polizia.

La difesa - avvocati Claudio Regoli e Nicola Laghi -, al netto dell’interrogatorio di garanzia tenutosi davanti al gip Corrado Schiaretti, ha chiesto la revoca della misura o comunque una sua attenuazione. Il giudice, in attesa del parere del pm titolare del fascicolo Marilù Gattelli (che aveva peraltro chiesto la custodia cautelare in carcere), si è riservato la decisione.

La vicenda era arrivata sui tavoli della questura ravennate quando il 28 novembre scorso la donna si era presentata agli uffici della squadra Mobile per raccontare cosa a suo avviso stesse accadendo con l’ex. Dichiarazioni le sue - secondo l’ordinanza del gip Bosi - "dettagliate, coerenti e non dettate da sentimenti di malanimo". Peraltro rafforzate dalla certificazione del pronto soccorso del 20, 21 e 23 e novembre.

I due avevano avuto una relazione andata avanti per cinque anni circa. E, alla rottura, si erano manifestati alcuni problemi anche nella gestione dei figli. È in quel contesto - prosegue l’accusa - che si era verificata l’aggressione per una prognosi di una ventina di giorni. Era il 20 novembre scorso: lei si trovava in auto quando l’uomo aveva afferrato una borsa piena di libri e, a due mani, gliela aveva scaraventata in faccia: "Con tanta forza, io ero pietrificata", avrebbe poi spiegato a verbale la donna. Lì per lì non aveva capito bene limitandosi a pronunciare un generico "cosa stai facendo?". Poi aveva ingranato la retromarcia ed era scappata via. Più tardi era andata in pronto soccorso a Faenza dove, grazie a una lastra, le avevano diagnosticato una frattura composta del setto nasale.

Secondo la denuncia di lei, l’uomo non aveva mai accettato il fatto che la donna lo avesse lasciato: e così "perdeva la ragione passando poi alle aggressioni". Del resto "vedendomi, non riesce a trattenersi". Nel complesso, un clima descritto come di "terrore e di ansia". Una situazione, sempre secondo la donna, senza soluzione visto che "lui purtroppo è ossessionato da me, dal sapere con chi sto, con chi sono, chi sono i miei compagni, cosa fanno, cosa faccio io" tanto da arrivare a chiedere informazioni ai figli per saperlo. Non sarebbe neanche nuovo a insulti del tipo: "Ma come stai male, sei proprio invecchiata, ma così hai fatto?". E ancora: "Ma sei ingrassata? Hai sbattuto la faccia da qualche parte? Ti si è ingrossata la bocca".

Una situazione di fronte alla quale lei nel 2016 aveva già proposto una denuncia per maltrattamenti: "Non appena ho fatto quello che mi chiedeva, cioè il non costituirmi parte civile - aveva precisato lei con gli inquirenti - è tornato esattamente quello di prima".

Sul punto ieri mattina la difesa ha prodotto al gip la sentenza con la quale l’uomo, tutt’ora incensurato, è stato assolto con formula piena in via definitiva. Al giudice l’indagato ha riferito in sintesi di non avere mai aggredito la ex ammettendo solo di averle sbattuto la busta con i libri sulle gambe perché era nervoso e che, nel frangente, poteva essere accaduto che inavvertitamente la busta avesse raggiunto pure il naso di lei. Ma sul resto delle contestazioni ha negato tutto: sia gli insulti che le aggressioni riducendo la vicenda a meri litigi. Del resto, ha assicurato, con la ex da tempo lui non aveva nessun rapporto a parte per la gestione dei figli.

Andrea Colombari