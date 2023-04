Nastri d’Argento ’Caramelle’, il corto diretto da Panebarco nella cinquina finale

‘Caramelle’, il cortometraggio diretto da Matteo Panebarco e prodotto da Panebarco & C in associazione con Mediterraneo Cinematografica, è nella cinquina dei Nastri d’Argento nella categoria animazione. Ad annunciarlo è un post nella pagina Facebook della casa di produzione, o meglio della ‘bottega multimediale’, come amano definire il loro lavoro i Panebarco. ‘Vogliamo ringraziare tutta la squadra che ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo artistico e professionale. Entrare nella cinquina di un premio così prestigioso è già un grande riconoscimento al duro lavoro di anni della casa di produzione Panebarco’ scrivono. Questa edizione del premio si concluderà con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori 2023 la mattina del 4 Maggio a Roma.

Per l’animazione i finalisti di quest’anno sono: ‘A guerra finita’ e ‘In quanto a noi’ di Simone Massi, ‘Caramelle’ di Matteo Panebarco tra i vincitori di Alice nella città, ‘Fantasma’ di Donato Sansone, ‘When you wish upon a star’ di Domenico Modafferi e ‘Clair de lune’ di Diego Zucchi e Fabio Bozzetto.

‘Caramelle’ rientra nelle produzioni sostenute dalla Regione nell’ambito dei bandi 2020 destinati alle produzioni regionali, nazionali e internazionali, finanziati attraverso il Fondo per l’Audiovisivo. L’animazione in 3D tratta la vera storia di una relazione generazionale familiare, che va oltre i confini dell’esistenza e della morte. Lo sfondo della storia è Ravenna e i suoi angoli meno conosciuti come lo skyline industriale, l’area portuale della Darsena, le attività che si affacciano sul canale e il cimitero monumentale.

Il cortometraggio ha partecipato a prestigiosi festival nazionali e internazionali e ha ottenuto diversi riconoscimenti, l’ultimo è di pochi giorni fa all’European Indipendent Film Festival di Parigi dove è stato premiato come ‘Best european indipendente animation’.