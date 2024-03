"Natale 2023, spese folli. Sbagliate le scelte"

Polemica sul Natale e le spese per la sua organizzazione. La Lega si fa avanti con l’interpellanza ‘Un triste Natale’. Il Carroccio si concentra sull’organizzazione degli eventi a Milano Marittima. Il gruppo consiliare, infatti, precisando che se "che per lo scorso Natale 2023 sono stati spesi 800.664", la sproporzione sarebbe quella relativa al fatto che "che la gestione del Natale 2023 a Cervia è stata affidata al Consorzio Cervia Centro, per un totale di 150mila euro, in quanto unico partecipante al bando e che la gestione del Natale a Milano Marittima è stata affidata alla Next time srl, società di San Marino, specializzata in eventi internazionali, che ha vinto il bando per la rassegna MiMa superXmas tra i 5 partecipanti, per 437.920 euro, ai quali vanno sommati altri 38.430 per evento aggiuntivo primo anno, e altri 16.500 a completamento delle luminarie, per un totale di 492.850 euro. Inoltre, a Milano Marittima la festa del Natale era sempre stata organizzata della proloco e che per la prima volta è stata affidata ad una società estera". Di più: nel 2018 erano stati spesi 235mila euro, poi 293mila (2019), 261mila (2020), 281mila (2021) e 257mila nel 2022.

I chiarimenti riguardano quindi, soprattutto, il fatto "che risulta evidente la sproporzione dei contributi a favore di Milano Marittima, rispetto a Cervia e alle altre frazioni, oltretutto senza ottenere un ritorno per le attività commerciali, Milano Marittima era deserta, a parte qualche piccola parentesi". Inoltre, sui contenuti, la Lega scrive che "le luminarie di Milano Marittima erano fuori tema e nulla avevano a che fare col Natale per colori e scenari, e che sarebbero state sicuramente più consone ad un Luna Park". Inoltre "la pista del ghiaccio di Milano Marittima è stata smontata subito dopo le festività, mentre quella di Cervia è stata usata ed apprezzata fino alla fine di febbraio". Nella sua risposta l’assessore Brunelli precisa "che la Proloco di Milano Marittima ed il Consorzio Cervia Centro, insieme alle associazioni di categoria, sono l’espressione delle imprese del territorio e nostri interlocutori istituzionali. Con loro dialoghiamo sui temi che riguardano le attività economiche, eventi compresi". Sulla pista di ghiaccio "è stato deciso di non realizzare alcuna pista del ghiaccio dati gli alti costi previsti in merito al consumo energetico", che altrimenti sarebbero ricaduti sul gestore.