Natale a Lugo, bando per gli eventi

Mancano 82 giorni a Natale e a Lugo si scaldano i motori per organizzare al meglio eventi, intrattenimenti, animazioni che possano animare la città nel periodo che va dall’1 dicembre al 10 gennaio 2025. I giorni nei quali si pensa a trovare il regalo migliore per amici e parenti, per la dolce metà o per chi si vorrebbe avere di fianco, ma anche solo colleghi di lavoro o conoscenti. Strade e negozi si abbelliscono, luci e decorazioni spuntano in ogni dove, e a rallegrare il clima ci pensano così le iniziative organizzate da associazioni, enti pubblici e privati. Per poter meglio coordinare il cartellone degli eventi, sulla scorta di quanto già fatto anche lo scorso anno, il Comune ha così pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per iniziative di intrattenimento, animazione, aggregative e culturali da svolgersi nel territorio.

Il bando, che è reperibile nel sito comune.lugo.ra.it, è rivolto a consorzi, associazioni ed enti del terzo settore, e ha, appunto, lo scopo di reperire proposte da svolgersi nel periodo natalizio. Differentemente dallo scorso anno possono presentare domanda anche le cooperative appartenenti al terzo settore. I progetti dovranno essere inviati entro la mezzanotte del 30 ottobre, esclusivamente on line accedendo con credenziali Spid alla piattaforma ElixForms. I fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale ammontano a 20.000 complessivi. Ogni proposta accolta potrà contare sull’esenzione del pagamento del canone per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche per l’intera durata delle iniziative e su un contributo che può arrivare a un massimo del 50% delle spese sostenute e documentate, da un minimo di 500 euro a un massimo di 6.000 mila euro. I progetti dovranno essere opportunamente rendicontati e il contributo sarà erogato a iniziativa conclusa. Lo scopo dell’amministrazione è quello di cercare di valorizzare le associazioni del territorio che sono la colonna portante per la vivacità della città. Lo scorso anno furono 18 le proposte giunte al Comune in risposta al bando, di cui ne furono finanziate 16, per un totale di 34.000 euro. Andando così a creare un cartellone di eventi, promossi dalle associazioni, a cui si affiancarono quelli organizzati dall’ente stesso. Fu così finanziato il grande concerto di Natale organizzato da Lugo Music Festival e il presepe vivente in centro storico, ma anche eventi che si sono svolti nelle varie frazioni. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio eventi - servizi istituzioni culturali del Comune di Lugo: tel. 0545.299466 – 299378, anche tramite la mail: lugocittamercato@comune.lugo.ra.it.

Matteo Bondi