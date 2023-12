Natale ad Alfonsine: le iniziative in programma

Il Natale si avvicina e anche Alfonsine si immerge nell’atmosfera natalizia. Dopo la Festa del Volontariato (3 dicembre), l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio ‘Alfonsine on ice’ (aperta fino al 7 gennaio) e il concerto ‘Concerto di Natale’ (il 10 dicembre nella chiesa del sacro Cuore) del gruppo vocale ‘Corelli’ assieme al coro di voci bianche ‘Corellini’ e agli alunni della Scuola dell’Infanzia ‘Cristo Re’ (concerto seguito dall’inaugurazione del presepe a cura della Consulta Destra Senio), proseguono le tante iniziative di ‘Natale ad Alfonsine’. Domani alle 16, presso la Galleria del museo della battaglia del Senio, inaugura la mostra ‘Le ragioni del cuore’ di Romeo Zanzi, visitabile fino al 7 gennaio 2024. L’esposizione sarà aperta dal lunedì al sabato (8.30-13); il mercoledì anche dalle 14 alle 17; domenica e festivi (15-18.30). Sempre domani alle 17.30 Gianni Parmiani si esibirà a Casina Monti, in via Passetto 3, in ‘A tirumbëla, mé (A più non posso, io)’, un recital per la valorizzazione del dialetto; info 0545 299149. Domenica 17, dalle 14.30 in piazza Gramsci, attività per famiglie con ‘Il Natale dei bambini’, pomeriggio di laboratori creativi e animazione a cura di Alfonsinè Rete Imprese e Casa Monti.

A Longastrino, invece, il ‘Natale lungo le Strine’ dalle 15 attenderà l’arrivo di Babbo Natale per la consegna dei doni. Sabato 23, a cura della Podistica Alfonsinese, andrà in scena la 6ª Camminata dei Babbi Natale, con premiazione dei primi tre gruppi più numerosi vestiti da Babbo Natale; partenza alle 15.30 da Piazza Gramsci. Domenica 24, vigilia di Natale, ci sarà la tradizionale camminata ‘Luci per la Pace’: partenza alle 20 da piazza Monti ed arrivo in piazza Gramsci per gli auguri alla cittadinanza da parte dell’amministrazione comunale e la lotteria offerta dalle associazioni. Ad accompagnare la serata il live di Radio Studio+.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Podistica Alfonsinese, Comitato cittadino per l’Anziano, Società Ciclistica Alfonsine, Alfonsiné Rete Imprese, Avis e Amare Alfonsine. Nel nuovo anno si celebrerà l’Epifania con il Corteo dei Re Magi, a cura della parrocchia di Alfonsine insieme ad associazioni del territorio: ritrovo sabato 6 in piazza Monti dalle 14, sosta in piazza Gramsci e distribuzione delle calze ai bambini a cura di Avis Alfonsine, arrivo nella piazza della Chiesa di Santa Maria con presepe vivente e deposizione dei doni. A seguire concerto di ‘The Colours of Freedom’ di Bagnacavallo. A Longastrino, alle 15.30 (centro polivalente) ‘Arriva la Befana!’ con animazione per grandi e piccini, aspettando l’arrivo della ‘vecchina’, che porterà in dono la calza.

lu.sca.