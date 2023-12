‘Natale di luci’, il concorso per decorazioni e vetrine

A Riolo Terme torna anche quest’anno ‘Natale di luci a Riolo: luci e decorazioni natalizie più belle, l’albero più bello e la vetrina più bella nei giardini, davanzali, terrazzi, vetrine e negli angoli più caratteristici di Riolo Terme’, con l’intento di abbellire con luminarie, piante, fiori, addobbi natalizi, erbe, essenze officinali e frutti dimenticati giardini, balconi e terrazzi privati, oltre alle vetrine dei negozi di tutto il territorio comunale.

Con il patrocinio del Comune termale del Faentino, la manifestazione ideata dal concittadino Lorenzo Cammelli e giunta alla quinta edizione, sarà attiva da lunedì 4 dicembre 2023 fino a domenica 7 gennaio 2024. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i residenti, operatori commerciali, associazioni, i gruppi creati per l’occasione.

Il concorso è suddiviso in tre categorie: ‘Luci e decorazioni natalizie più belle’ per cui possono concorrere tutti coloro che allestiscono, con luci e decorazioni, l’arredo esterno di balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini privati fronte strada di abitazioni private individuali o collettive; ‘albero più bello’ per cui possono concorrere tutti coloro che allestiscono un albero per l’arredo esterno di balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini privati fronte strada di abitazioni private individuali o collettive e ‘la vetrina più bella’ per cui possono concorrere tutti coloro che allestiscono un addobbo per l’arredo di vetrine fronte strada individuali o collettive. Il pimo classificato di ogni categoria riceverà in premio un cesto natalizio e l’attestato di premiazione, il secondo classificato di ogni categoria riceverà in premio un omaggio floreale e l’attestato di premiazione.

Per informazioni: tabaccheria corso Matteotti 31 tel. 0546.71114 tab.del.corso@gmail.com o studio Cammelli uff. 0546.060675, cell. 335.8359781 o studiocam@tiscali.it.