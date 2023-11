Natale e 50 anni, a pranzo con l’Aido

Per festeggiare il Natale e i 50 anni dell’associazione, Aido Bassa Romagna ha organizzato per il 3 dicembre alle 12.30 un pranzo conviviale al ristorante Il Canterino di Bagnara (via Ripe di Bagnara 4). La sezione presieduta da Claudia Montanari sarà protagonista dell’evento, a offerta libera, dalle note di Marco Baruffaldi, un ragazzo affetto da sindrome di Down, autore del libro ‘Sfigatamente fortunato. Il bello di essere fuori’. La giornata si concluderà con la lotteria di Natale.

Per il pranzo bisogna prenotare al 328.3635570.