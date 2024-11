Natale, fervono i preparativi. Riecco la pista di ghiaccio e pure i capanni in piazza

Torneranno la pista di pattinaggio in piazza Kennedy e i capanni di legno in piazza del Popolo e ci saranno tantissime iniziative in tutto il centro storico, a partire proprio dalla piazza all’ombra dell’orologio. Mancano solo gli ultimi dettagli e il programma delle iniziative natalizie è pronto e verrà presentato ufficialmente a fine mese.

In piazza Kennedy, come ormai vuole la tradizione, ci sarà la pista di ghiaccio con lo scivolo per i più piccoli, e tutto attorno ci sarà lo stesso assetto degli anni scorsi, una sorta di piccolo villaggio di Natale. Verrà montata in questi giorni e sarà inaugurata il 19, anche se potrebbe aprire qualche giorno prima. Quest’anno si è deciso di puntare particolarmente su piazza del Popolo. "L’idea – dice l’assessora Anna Giulia Randi – è quella di proporre una serie di eventi per famiglie, ma non solo. Abbiamo pensato a un’offerta variegata che possa attirare tutti. L’intera piazza verrà coinvolta, così come ci sarà un maggior coinvolgimento delle attività all’interno dei capanni e una valorizzazione maggiore della rete commerciale".

L’albero, che quest’anno verrà addobbato grazie al contributo di una cordata di sponsor, proviene sempre da Andalo e verrà acceso il 7 dicembre, durante una piccola cerimonia che apre ufficialmente il Natale.

Le luminarie brilleranno invece a partire dal 22 di questo mese. "La città sarà più luminosa – prosegue Randi – perché abbiamo ampliato l’offerta, ci sarà anche piazza Baracca che gli anni scorsi rimaneva esclusa, Borgo San Rocco e alcune strade nuove, come via Girolamo Rossi. Per questo voglio ringraziare il comitato Spasso in Ravenna che si è occupato anche delle luminarie, per le quali il Comune dà un contributo. È stato fatto un ottimo lavoro e la città sarà più luminosa e calda".

Non c’è festa senza musica e infatti ci saranno i concerti di Christmas Soul per aspettare e accogliere degnamente il nuovo anno. Quattro gli appuntamenti in programma, il 28, 29 e 31 dicembre in piazza del Popolo e il primo gennaio al teatro Alighieri.

"Questi concerti – spiega l’assessore Giacomo Costantini – hanno dato prova di essere molto attrattivi anche nei confronti di persone provenienti da fuori Ravenna. I dettagli e i nomi degli artisti verranno svelati quando presenteremo il programma completo che sarà ricco di appuntamenti per i ravennati e per i turisti che sceglieranno Ravenna come meta per trascorrere il Natale e l’ultimo dell’anno". Anche in relazione a questo Natale infine verranno piantati alcuni alberi come compensazione ambientale alle emissioni prodotte dalla pista di pattinaggio. "La piantumazione – conclude l’assessore Costantini – avverrà al parco Fagiolo, nell’area dedicata a Raffaele Rozzi, il chimico ravennate morto in Spagna in un incidente sul lavoro".