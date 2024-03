’Natale in casa Cupiello’ al Masini. Tre serate da tutto esaurito

Un grande classico di Eduardo de Filippo, ovvero ’Natale in casa Cupiello’, interpretato e diretto da Vincenzo Salemme, andrà in scena, al teatro Masini di Faenza, per tre serate che però hanno già fatto registrare il tutto esaurito, da stasera a giovedì prossimo alle ore 21. È stata un’autentica corsa al biglietto per la celebre commedia corale in cui, al grande attore napoletano, si affianca un cast numeroso, formato da Antonella Cioli, Antonio Guerriero, Franco Pinelli, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Fernanda Pinto, Oscarino Di Maio, Agostino Pannone, Pina Giarmanà, Geremia Longobardo, Nuvoletta Lucarelli, Gennaro Guazzo, Marianna Liguori.

Per chi non potrà assistere alla recita, resta una piccola consolazione: infatti Vincenzo Salemme e tutti gli interpreti dello spettacolo saranno protagonisti del consueto incontro con il pubblico che si terrà al Ridotto del teatro Masini domani pomeriggio alle ore 18 (in questo caso l’ingresso è gratuito, info: 0546-21306). Si tratta di un’occasione preziosa per conoscere i segreti dello spettacolo e soprattutto per fare qualche domanda agli attori.