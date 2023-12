Natale con l’influenza al Pronto soccorso di Ravenna

Ravenna, 27 dicembre 2023 – C’è chi al pranzo o al cenone coi parenti ha dovuto dire di no: troppo alta la febbre, nessuna la voglia di mangiare cappelletti e arrosto. E poi la paura di attaccare il malanno agli altri: alla nonna dalla salute fragile, ai bambini destinati poi a passare tutte vacanze scolastiche con la febbre, a quel parente che di recente ha lottato tanto col covid e ora non è il caso di passargli pure altra febbre e malessere generale.

È stato un Natale da malati per tanti: il picco di influenza e covid è arrivato proprio ora, nel cuore delle feste. E di contorno, alla faccia delle patate al forno, ci sono sindromi para-influenzali varie, sindromi gastrointestinali e virus respiratorio sinciziale per i bambini. Un mix che ha messo k.o. tanti e che per alcuni si è tradotto anche in più infezioni contratte contemporaneamente.

E così sono state giornate difficili anche in Pronto soccorso, dove nonostante le festività – in cui chi può generalmente evita l’accesso nel reparto delle urgenze e aspetta il 27 dicembre – gli accessi per influenza sono aumentati, soprattutto per quanto riguarda gli anziani. La situazione però è ancora gestibile, come spiegano dall’Ausl.

Ieri pomeriggio erano invece 6 i bambini ricoverati in Pediatria con l’influenza al Santa Maria delle Croci, in calo rispetto agli 8 di sabato scorso: è stato sicuramente un Natale da dimenticare per chi lo ha dovuto trascorrere in ospedale.

Nei prossimi giorni si spera che la situazione rientri e che gli accessi al Pronto soccorso legati a sindromi influenzali e covid iniziano a calare, assieme ovviamente ai ricoveri: quelli in Medicina e Geriatria per le persone più anziane e fragili e quelli in Pediatria per i bambini che, soprattutto se molto piccoli, possono talvolta aver bisogno di un aiuto per superare la fase acuta della malattia.

Tra i sintomi che tanti stanno sperimentando c’è un po’ di tutto: febbre, malessere generale, mal di testa, mal di gola, tosse che può essere anche secca e dolorosa nel petto, pure la nausea o il reflusso gastroesofageo talvolta. Come spiegato nei giorni scorsi dal primario del Pronto soccorso Andrea Strada, dopo la pandemia il clou dell’influenza sembra essere stato anticipato a fine dicembre, invece che tra gennaio, febbraio e marzo. E dopo gli anni di chiusura quest’anno le sindromi influenzali paiono intenzionate, purtroppo, a prendersi ‘la rivincita’.