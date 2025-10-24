"Natale, progetto della Pro loco costoso"

"Il progetto presentato dalla Pro Loco chiedeva un contributo economico al Comune di oltre 500mila euro, cifra ben superiore a quella impegnata complessivamente per le iniziative che stiamo programmando in tutto il territorio, per le quali investiamo circa 400 mila euro". È la replica dell’assessora alla Cultura Federica Bosi dopo le polemiche che riguardano la programmazione natalizia di Cervia e Milano Marittima. Nei giorni scorsi infatti la Pro loco di Milano Marittima aveva lamentato il rifiuto del Comune nel sostenere la propria proposta per la località "di grande importanza, sviluppata in collaborazione con aziende nazionali di rilievo e partner di alto livello, con contenuti e visibilità a livello nazionale", scriveva in una nota Alessandro Fanelli, segretario della Pro Loco. L’amministrazione ha scelto un’altra strada, e nei giorni scorsi ha incontrato le associazioni di categoria per definire il programma. Ciò che è noto per ora è che andrà dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 e includerà un villaggio di Natale, la pista del ghiaccio in piazza Garibaldi, spettacoli, laboratori e mercatini, oltre a tanti eventi dedicati alle famiglie. Bosi spiega che "alla base della costruzione del progetto ’A Cervia un Natale vista mare’ ci sono due ordini di motivazioni: strategiche e di costo. Per quanto riguarda le motivazioni strategiche, abbiamo cercato di coniugare tradizione e innovazione". Accanto agli eventi rivolti alle famiglie che caratterizzeranno Cervia, per Milano Marittima si è voluto quindi "puntare sulla cultura e sull’arte. La scorsa estate abbiamo lanciato Mare d’Arte Festival, un evento che abbiamo l’ambizione di far crescere" e così "per le festività natalizie abbiamo deciso di proseguire su questa strada, con l’installazione d’arte contemporanea di Marinella Senatore, artista già apprezzata in contesti internazionali, che può dare una spinta propulsiva all’immagine di Milano Marittima e che rappresenterà un’anteprima per la prossima edizione del Festival". La scelta di caratterizzare i weekend con eventi culturali inoltre vanno nella direzione di "offrire occasioni di svago e divertimento sano, quello che vogliamo caratterizzi la nostra località". C’è poi l’aspetto del bilancio: "Abbiamo interloquito con i vari attori e gli organizzatori e riteniamo di aver raggiunto un buon equilibrio". Tornando alla polemica, Bosi aggiunge che la Pro loco "vuole mantenere riservati i contenuti del progetto. Non intendiamo svelarli noi, ma apprezziamo l’affermazione della stessa Pro Loco, che ha dichiarato di volersi impegnarsi a servire la comunità con spirito costruttivo e lasciare alla politica il compito di scegliere e governare". E quindi "confermiamo la volontà di mantenere attiva la collaborazione con la Pro Loco, che siamo sicuri condivida il nostro obiettivo di rilanciare Milano Marittima".