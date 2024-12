"Natale significa una cosa: famiglia"

"Natale per noi significa una cosa: famiglia, non vediamo l’ora di riunirci tutti" così esordisce con un sorriso Elisa Pigozzi, intenta a fare le ultime compere con la sorella Silvia.

"Passeremo le feste in casa insieme ai nostri parenti, saremo più o meno una decina di persone. Ad occuparsi della cucina sarà nostra madre, di solito per la cena della vigilia prepara dei piatti a base di pesce mentre per il pranzo di Natale si mangiano i cappelletti in brodo e l’arrosto, insomma quei piatti della cucina tipica che piacciono a tutti e con cui si va sempre sul sicuro".