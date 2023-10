Nathalloween fa ancora discutere. Capucci (FdI): "Locandine di cattivo gusto"

Anche Fratelli d’Italia bolla come "discutibili" le locandine di ’Nathalloween’, la novità della ’Notte delle zucche’ lughese che andrà in scena questa sera e che nei giorni scorsi ha fatto storcere il naso anche a don Leonardo Poli, parroco della Collegiata e San Gabriele di Lugo . "Al di là della del titolo, che sotto un certo profilo ha qualcosa di sacrilego – commenta il coordinatore del partito per Lugo e la Bassa Romagna, Rudi Capucci –, ci hanno colpito le locandine, diciamo abbastanza inconsuete per un’iniziativa pubblica rivolta ai giovani. Tra gli amministratori del comune di Lugo proprio nessuno si è posto una domanda sulla correttezza della locandina nella quale una persona punta un’arma con il sottotitolo ’io vivo la Pistola’? Nessuno si è posto il problema del messaggio, neanche tanto subliminale, veicolato da questa immagine e più in generale da questa locandina?" Nell’altra locandina dell’evento, dedicata all’esibizione di ’Tizio’, compaiono tre persone sedute e appoggiate a un muro sul quale è disegnata la scritta "Sono scureggi=one incazzato". "L’amministrazione Lughese ha concesso a cuor leggero piazza Baracca, il simbolo della nostra città, e il suo patrocinio a questi illustri artisti di livello indiscutibile come l’immagine di questa seconda locandina dimostra? – chiede di nuovo Capucci –. Supponiamo che questo tipo di manifestazione l’avesse fatta un’associazione non vicina alla sinistra: quali sarebbero stati i giudizi dell’amministrazione? Avrebbe concesso il patrocinio? Avrebbe concesso piazza Baracca? Quali precauzioni sono state adottate dall’amministrazione comunale per tutelare cose e persone in occasione di un evento che già in premessa pone importanti interrogativi e perplessità?" Una lunga fila di domande. "Fratelli d’Italia Bassa Romagna non è certo contro a eventi musicali o più in generale a portare eventi in centro ma purtroppo – conclude Capucci – qui siamo di fronte a un’altra situazione che temo non porti niente di buono al centro e alla città".

Monia Savioli